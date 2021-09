SPINEA/CHIRIGNAGO - Appena uscito dal McDonald di Spinea con un sacchetto di patatine e una bibita in mano, era salito di nuovo sul suo skateboard. Era da solo, a 16 anni, in una mattinata come tante che di colpo, attorno a mezzogiorno, poteva trasformarsi in una tragedia senza fine. Alcuni metri percorsi con lo skate sul marciapiede di via Palladio, un quartiere residenziale di Spinea, e poi la caduta a terra.

Arresto cardiaco, il referto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati