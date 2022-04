Malattie renali sottovalutate, stasera l'evento per conoscerle

"I fagioli ribelli". È il titolo eloquente della serata, organizzata dall’associazione "Il sogno di Stefano Onlus" per questa sera, venerdì 22 aprile alle 20.30, presso la biblioteca comunale Circolo Antiqui di Concordia Sagittaria, dedicata ai malati di rene. Un appuntamento legato all' importanza dell’alimentazione nelle malattie renali, appunto "I fagioli ribelli" che è il titolo di un libro scritto dal giornalista-scrittore Bruno Damini edito da Minerva che si divide in 3 parti: la prima con i racconti di alcune famiglie con figli malati di rene, la seconda medica in cui alcuni nefrologi parlano delle malattie renali e quindi l'ultima dedicata alla cucina dove dei famosi chef bolognesi propongono piatti dedicati a chi ha problemi ai reni.

«Da qui si parte in compagnia della Presidente Onoraria dell’associazione "Il sogno di Stefano Onlus" Marisa Coccato - spiega l'organizzatore Mirco Cusan - della dirigente medica dell’ U.O.C nefrologia dialisi e trapianti Germana Longo, con la collaborazione della dottoressa Caterina Righetto dietista del servizio dietetica e nutrizione, con il responsabile della dialisi pediatrica l’infermiere Josè Maria San Miguel e dell’infermiera Carla Paganin del reparto di nefrologia dialisi e trapianti, tutti provenienti dell’Ospedale pediatrico di Padova, per parlare dell’importanza dell’alimentazione in bambini ma anche adulti, con malattie renali». L’Associazione "Il sogno di Stefano Onlus" è nata a Padova e grazie ad un gruppo di volontari che abitano nel territorio, da qualche anno ha iniziato a farsi conoscere anche nel Veneto Orientale. L’obiettivo è di sensibilizzare la popolazione su un tema sempre più diffuso come le malattie renali. Lo scorso anno i volontari del Veneto Orientale hanno donato all’Ulss4, ai reparti di pediatria di Portogruaro e San Donà di Piave, il libro "I fagioli ribelli". Durante la campagna di sensibilizzazione promossa da Il sogno di Stefano Onlus dal titolo "Dona un sorRiso ai bambini malati di rene", i volontari organizzano a Concordia Sagittaria un gazebo e dallo scorso anno si è avvicinata anche la A.D.C. Teglio Veneto che ne organizza un altro presso gli impianti sportivi del proprio paese.