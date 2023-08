CAVARZERE - Il Lotto premia il Veneto con vincite complessive per 38mila euro. Come riporta Agipronews, è stata centrata una vincita da 19.500 euro a Cavarzere, in provincia di Venezia.

Mentre a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, vanno 18.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,2 milioni di euro dall'inizio dell'anno, per un totale di 678,9 milioni di euro dall'inizio dell'anno.