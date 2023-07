SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Il Veneto torna a sorridere grazie al Lotto. Nel concorso di venerdì 7 luglio, come riporta ad Agipronews, in provincia di Venezia, centrati tre ambi e un terno per un totale di 47.500 euro. Il "bottino" arriva esattamente a San Michele al Tagliamento.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 598 milioni dall'inizio dell'anno.