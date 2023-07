Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 7 luglio 2023: i numeri vincenti e le quote

Lotto e il SuperEnalotto, estrazione di venerdì 7 luglio 2023: tutti i numeri vincenti e le quote.

Nuova estrazione del Lotto

Prenderanno il via venerdì 7 luglio 2023 le estrazioni aggiuntive di Lotto e Superenalotto, le cui entrate erariali generate saranno destinate in favore di interventi emergenziali presso i territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione, come previsto dal “Decreto Alluvione” approvato dal governo. Ogni venerdì, fino alla fine del 2023, spiega Agipronews, una nuova estrazione settimanale di SuperEnalotto e una del Lotto si affiancheranno ai consueti appuntamenti del martedì, giovedì e sabato. SuperEnalotto Per l’estrazione aggiuntiva del Superenalotto, tutti i consumatori hanno a disposizione le stesse modalità di gioco e assegnazione dei premi di quelle tradizionali, inoltre è già possibile partecipare giocando in abbonamento, che permette di convalidare le proprie giocate fino a 15 concorsi consecutivi. Anche i proventi che Sisal, Concessionaria di SuperEnalotto, realizzerà con questa estrazione aggiuntiva, saranno interamente devoluti all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna e a progetti e iniziative in favore delle Comunità colpite.

LOTTO, ESTRAZIONE DI VENERDI' 7 LUGLIO 2023

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di oggi venerdì 7 luglio 2023. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 47 23 18 67 77

CAGLIARI 69 53 31 71 14

FIRENZE 52 8 79 24 42

GENOVA 84 4 41 2 44

MILANO 54 38 79 21 44

NAPOLI 8 41 86 65 83

PALERMO 33 40 50 88 44

ROMA 10 1 38 90 46

TORINO 14 62 13 34 85

VENEZIA 76 16 40 89 27

NAZIONALE 6 28 72 15 78

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI VENERDI' 7 LUGLIO 2023

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Come abbiamo scritto in apertura, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno, oggi venerdì 7 luglio 2023 ci sono in palio 21,9 milioni di euro per il 6.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

85 73 83 23 13 1

Numero Jolly 79

Numero SuperStar estratto 3

10ELOTTO, I NUMERI

01 04 08 10 14 16 18 23 33 38.

40 41 47 52 53 54 62 69 76 84.



NUMERO ORO:47.

DOPPIO ORO:47 23.

LE QUOTE