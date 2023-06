Lotto, il Veneto baciato dalla fortuna: vinti 33.500 euro: ecco a chi vanno

CHIOGGIA - CAORLE - Il Veneto torna a sorridere con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, da segnalare anche un bis di vincite in provincia di Venezia: a Chioggia vinti 18.250 sulla ruota di casa mentre a Caorle, sei ambi e un terno, sono valsi a un fortunato giocatore 15.250 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta. Italia, per un totale di oltre 540 milioni dall'inizio dell'anno.