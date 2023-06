MAERNE - Sono arrivati da tutto il Veneto, un centinaio di persone, asiatici residenti in loco ma anche italiani praticanti o desiderosi di vivere un'esperienza spirituale diversa. Pochi in paese sanno che a Maerne da un anno è stato aperto un tempio buddista, Wat Buddha Venezia, in via Circonvallazione 32. In realtà è un'abitazione a due piani con ampio giardino presa in affitto da due donne di origini thailandesi di un'associazione, e attrezzata ad hoc, con sale dedicate alla preghiera e pratiche religiose, camere da letto per accogliere i monaci, la cucina per preparare il cibo per gli ospiti, eccetera.

Gli incontri

Il luogo vede un centinaio di incontri l'anno ed è diventato un punto di riferimento per i buddisti di tutta la zona e non solo, ma l'evento promosso ieri è stato speciale, un'intera giornata di meditazione guidata da monaci thailandesi. Tra i partecipanti anche una coppia vicentina di Grisignano, lui cattolico, lei, thailandese, buddista, "ma ci accompagniamo sempre a vicenda - spiega il marito -, lei viene con me in chiesa, io la seguo al tempio".