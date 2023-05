La nuova "moschea" di Mestre, le immagini esclusive del centro islamico: «Faremo catechismo». I residenti si dividono - Videointerviste

MESTRE - Le telecamere del Gazzettino sono entrate in anteprima all'interno dei locali che dovrebbero ospitare il nuovo centro di preghiera islamico a Mestre, al posto dell'ex supermercato Pam. All'angolo tra via Piave e via De Amicis. I lavori sono ancora in corso, ma sulla novità i residenti si dividono. Al civico 2 c'è chi accetta di buon grado l'arrivo dell'associazione culturale e chi teme si tratti di una vera e propria moschea.

Domani, venerdì 5 maggio, si svolgerà l'incontro tra il responsabile del centro di preghiera Somrat Abdullah e l'amministratore di condominio Antonino Paladino. Nodo del contendere, la destinazione d'uso del locale. Destinazione che, secondo Somrat, sarebbe compatibile con le attività di catechismo e incontri con la comunità che vogliono svolgere. (servizio di Emiliana Costa)