M9. Allarme visitatori per il polo museale: sono la metà del previsto

di Elena Callegaro

MESTRE - Polo museale M9, per raggiungere la sostenibilità economica i visitatori dovranno essere più che raddoppiati entro il 2021. L'obiettivo di Fondazione di Venezia è infatti di arrivare a 200mila ingressi all'anno, mentre oggi le stime dei primi mesi ne fanno registrare tra i 6 e 7mila al mese. Un secondo step sarà poi raggiungere, a pieno regime, quota 300mila: «Per portare a casa l'autosufficienza tutte le aree che compongono l'M9 devono diventare produttive, compresa quella direzionale e commerciale ha detto il presidente della Fondazione di Venezia, Giampietro Brunello, in occasione della visita della commissione consiliare Non è con i singoli che si fanno i grandi numeri, bisogna puntare sui gruppi».