Lotteria degli scontrini, vinti 5 milioni di euro in Veneto: ecco come scoprire chi è tra i fortunati

VENEZIA - Dalla nascita nel febbraio 2021 della Lotteria degli Scontrini, in Veneto sono stati assegnati già quasi 5 milioni di euro. Infatti al 2.3 milioni di euro vinti nel 2021, evidenzia agipronews, vanno aggiunti i 2.525.000 euro incassati nel corso del 2022. Una buona notizia anche per gli esercenti con sede legale in Veneto, che hanno già messo da parte un quinto delle vincite, ovvero 971 mila euro nel 2021 e già 545 per l’anno in corso.

La Lotteria degli scontrini è gratuita e collegata agli acquisti di beni e servizi effettuata con pagamenti elettronici e con l’inserimento da parte dell’esercente all’atto del pagamento del codice lotteria dell’acquirente. Importante è la corrispondenza tra il titolare del codice lotteria (codice a barre e alfanumerico) e il titolare della carta di pagamento elettronico con cui si effettua l’acquisto. A differenza di altre lotterie, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) avvisa direttamente tramite pec o lettera raccomandata sia l’acquirente sia l’esercente dell’avvenuta vincita.