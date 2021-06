VENEZIA - (L.M.) Dai principi del Dubai all'hotel Excelsior del Lido. E' l'avventura di Lino Marchese, 43 anni, che sbarca in laguna nuovo bar manager dell'hotel Excelsior per servire i cocktail più glamour nella celebre terrazza dell'albergo ed anche alla guida del Blu Bar. Questo il colpo di mercato messo a segno dal general manager dell'Excelsior Alessio Lazazzera che a Capri, aveva conosciuto e lavorato insieme a Marchese in un grande...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati