Il trasloco della spiaggia libera al Lido di Venezia /Ecco dove si potrà andare

LIDO DI VENEZIA - La spiaggia di libera fruizione che si incontrava al Blue Moon da quest'anno è stata spostata: il tratto destinato a chi non vuole utilizzare le attrezzature a pagamento è stato ricavato a nord della Venezia Spiagge, ne in una posizione leggermente defilata. Sarà una zona senza servizio di sorveglianza, fatta salva la possibilità per il Comune di collocare servizi di spiaggia pubblici (bagni, docce, salvataggio, primo soccorso, raccolta e asporto rifiuti, punto di ristoro) che dovranno comunque essere rimossi a fine stagione. La gestione potrebbe essere affidata a un soggetto terzo individuato dall'amministrazione. Resteranno poi come tratti liberi tutta l'area dei murazzi dall'Eurotel al Morosini, che comunque non viene considerata spiaggia, e anzi - nonostante le consuetudini - non si potrebbe neppure sostare sui pennelli a prendere il sole in quanto opere di salvaguardia sotto l'egida del Provveditorato alle Opere pubbliche, sulle quali vige un divieto di transito e di sosta della Capitaneria di Porto.