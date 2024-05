Violenta scritta antisemita su un muro al Lido di Venezia. Ma vicino c'è una telecamera

VENEZIA - Una scritta antisemita con offese e minacce alla comunità ebraica è comparsa stamani al Lido di Venezia, nella zona del Galoppatoio. Lo segnalano i consiglieri regionali del Pd Jonatan Montanariello e Francesca Zottis. «Parole di una violenza inaudita - affermano in una nota - e da condannare per non lasciare il minimo spazio a chi vuole fomentare odio approfittando della situazione internazionale. Visto che nelle vicinanze della scritta è stata installata da poco una videocamera di sorveglianza, auspichiamo che venga individuata la mano autrice di questo atto ignobile».