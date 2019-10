Lavori in autostrada, weekend di passione per gli utenti

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autostrada interdetta per lavori, disagi per gli utenti.Non una chiusura vera e propria, ma un piccolo disagio per chi deve andare da Udine a Venezia. Un impegnativo intervento sul nodo di interconnessione di Palmanova - nel tratto che collega la A23 con la direttrice Trieste – Venezia della A4 – infatti, non permette di transitare su un breve tratto. Dalle 21 di ieri,venerdì 25,alle ore 9 di domenica 27 ottobre, chi è diretto a Venezia e arriva da Udine Sud o da Udine Nord, deve uscire a Palmanova per poi rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4. In questo modo “salta" il tratto su cui soni in corso i lavori.lavori autovie veneteNessun problema invece per chi è diretto a Trieste. Diversi sono gli interventi che verranno effettuati durante i tre giorni sul nodo di Palmanova: riposizionamento delle barriere di sicurezza, fresatura e asfaltatura del nuovo sedime autostradale, adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale. Sono tutti lavori che consentiranno l’allargamento dell’autostrada nel tratto che collega la A23 con la direttrice Trieste – Venezia della A4.