Ladro di monopattini smascherato e arrestato: ha 22 anni e una sfilza di precedenti

MESTRE - I carabinieri di Mestre continuano i servizi straordinari nelle zone residenziali, compreso il Miranese, nella considerazione di fatto che – con l’inizio del periodo delle festività natalizie – i malintenzionati tradizionalmente trovano maggiore motivazione per perpetrare furti a causa della maggiore disponibilità di beni/denaro, ovvero maggiore mobilità delle persone e dei mezzi. I militari dell’Arma, hanno posto particolare attenzione quindi alla vigilanza dei luoghi “sensibili” come i grandi agglomerati condominiali delle periferie, in particolare di Mestre e Marghera. In questa specifica attività di contrasto ai reati in genere sono stati impiegati, oltre ai militari della compagnia di Mestre anche gli uomini del 4° Battaglione “Veneto” di Mestre messi a disposizione giornalmente per rafforzare la vigilanza attiva.

Così i militari hanno tratto in arresto il 22enne S. N. già noto alle forze dell’ordine poiché in quota ad un gruppo di giovani sospettato di imperversare proprio su obiettivi quali scuole, parcheggi e piazze della “movida”. Il 22enne è ritenuto infatti responsabile di una serie di furti avvenuti tra settembre ed ottobre 2021, in Mestre in particolare nelle pertinenza di alcuni plessi scolastici, dove – approfittando della grande concentrazione di studenti – si impossessava di monopattini elettrici e di uno scooter in una impressionante serie di episodi.

I militari hanno ricostruito, tramite estrapolazione di immagini di videosorveglianza e loro analisi – corredate dai riscontri testimoniali raccolti, diversi gravi episodi verificatisi nell’ultimo periodo tra Mestre e Marghera, evidenziando il medesimo modus operandi posto in essere dall’arrestato, appena adolescente ma già dotato di una spiccata indole criminale, nei confronti del quale l’Autorità giudiziaria – valutata la bontà degli accertamenti – emetteva la misura cautelare della massima gravità, ponendo fine di fatto alle scorribande sin qui poste in essere. I Carabinieri, dopo attenta opera di ricerca ed individuazione, arrestavano quindi il giovane, accompagnandolo in carcere per scontare la misura.

Altra coppia di predatori è stata individuata ed arrestata in flagranza di reato all’alba, quando è stata sorpresa aggirarsi in Corso del Popolo a Mestre, in particolare attorno ad un negozio di una ditta di restauri. L’opera dei due si interrompeva però bruscamente con l’arrivo della pattuglia dei carabinieri di pronto intervento che li sorprendeva proprio nell’atto di forzare la porta di ingresso. Chiaramente i Carabinieri capivano subito di essere di fronte a classici “topi d’appartamento” o in questo caso “di negozio” e li bloccavano. I due, che risultavano già censiti proprio per reati contro il patrimonio, avevano all’interno dello zaino tutti gli attrezzi necessari alle effrazioni, posti in sequestro. Scattava quindi per L.N. 29enne e P.N. di due anni più giovane lo stato di arresto in flagranza per furto aggravato ed espletate le formalità di rito, la messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’espletamento del processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato in mattinata.

Altri due pregiudicati, sempre nel corso di specifici servizi volti al contrasto dei reati predatori nel Miranese, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria di Venezia poiché sorpresi alla fermata ACTV in Mirano con due zaini pieni di cacciaviti, pinze, torce e refurtiva. A loro carico elementi che inducono a farli ritenere responsabili di possesso di grimaldelli e strumenti utili allo scasso e ricettazione, essendo stati trovati in possesso di svariati smartphone, risultati poi oggetto di furto avvenuto sempre in Mirano. Tutto il materiale è stato posto in sequestro.

A corollario di questi interventi risolutivi, le altre pattuglie impegnate sul territorio individuavano e denunciavano in stato di libertà due minori di etnia Rom che si rendevano responsabili di indebito utilizzo di carte di pagamento; in particolare venivano sorpresi presso un Postamat di Marghera con 20 carte Postepay intestate a prestanome, utilizzate per perpetrare verosimilmente truffe telematiche, talché ai due veniva anche sequestrata una discreta somma di denaro.

I servizi di prevenzione e di contrasto ai reati sul territorio proseguiranno nei prossimi giorni in tutto il comprensorio mestrino, anche in corrispondenza del maggiore movimento di persone sul territorio connesso al periodo delle festività di fine anno.