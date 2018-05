© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Vita di strada, a contatto quotidiano con criminalità di ogni genere. L’agente di polizia, non è un segreto, è un mestiere usurante. E i cani, evidentemente, non fanno eccezione. E così anchedella polizia locale, dopo anni di servizio in città si avviano alla meritata pensione. Non subito, se ne riparlerà tra sei mesi, quando entrerà a regime la rinnovata unità cinofila antidroga dei vigili. In questi giorni verranno acquistati i primi due cani, che dovranno poi affrontare l’addestramento a Milano.L’altra novità, però, è che la squadra raddoppia: altri due esemplari, infatti, verranno acquistati tra sei mesi, per portare adi un’unità che, da quando è stata istituita, nel 2015, con l’arrivo di Kuma, ha dato risultati notevoli. Fino ad allora, infatti, le operazioni antidroga della polizia locale erano state abbastanza limitate, non avendo a disposizione una propria unità cinofila.Nel 2016 la polizia locale, infatti, era arrivata a sequestrare 5 chili di droga tra marijuana (soprattutto), eroina, cocaina, e hashish. Un buon risultato, rispetto all’anno precedente, ma che impallidisce rispetto al dato complessivo del 2017: 28,8 chili di sostanza stupefacente rinvenuta. Frutto, per la maggior parte, di spedizioni al parco Albanese, in via Piave e in via Trento.è stata la pioniera, arrivata a Venezia nel febbraio del 2015.l’ha raggiunta nel giugno del 2016 per completare la squadra, pur con qualche incidente di percorso: in questi due anni, infatti, nei vari servizi antidroga al parco della Bissuola, per due volte si è rotta il legamento crociato.non capitano solo agli uomini, quando si tratta di lavoro operativo. Le nuove reclute entreranno a far parte dello squadra nei prossimi mesi, il tempo di ultimare l’addestramento: raccogliere l’eredità di Kuma e Luna non sarà un’impresa da poco.