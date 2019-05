Consorzio JesoloVenice: «Jesolo una pozzanghera? Per ossimoro è un complimento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - «In realtà quello di De Luca è, per ossimoro, un complimento . Se un territorio circoscrivibile alla metratura quadrata di una pozzanghera riesce ad attirare il doppio delle presenze di una città come Napoli, significa chee nello specifico ancor di più l’aspetto della promozione che vede impegnato in prima linea il Consorzio - ha dichiarato, sulla dichiarazione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca -. Lavoriamo quotidianamente, in ogni momento dell’anno, per aumentare la qualità dei servizi e per fare emergere le nostre eccellenze sapendole, poi, promuovere in Italia e all’estero. Il numero di presenze è l’evidente conseguenza di quello che siamo e che lavoriamo per essere».Paqualinotto ha, poi, sottolineato la capacità di fare squadra anche a livello promozionale, come con il progetto Venice Sands. «A beneficio della sua bile – conclude con una battuta – evitiamo di dirgli che l’anno prossimo il progetto Venice Sands che unisce tutte le pozzanghere della costa (35 milioni di presenze – dati forniti dalla regione Veneto – significa 10 volte Napoli - 3 volte Venezia - le stesse presenze di Milano e Roma messe assieme), aumenterà ancora numero di località estere toccate con gli inevitabili benefici a livello di ricaduta sul territorio».