«Jesolo è una pozzanghera»: bufera ​sul governatore campano De Luca

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO - Ladidefinita come una. Le parole sono quelle diche di fronte alla classifica elaborata dall'Istat, sulle presenze turistiche delle varie città italiane, è letteralmente sbottato. Prima contro Milano, seconda nella graduatoria dominata da Roma. E poi contro Cavallino-Treporti e Jesolo, che si sono piazzati al sesto e all'ottavo posto. Al settimo, guarda caso, un'altra città balneare veneta, San Michele-Bibione, ma in questo caso mai nominata. Più in basso Napoli, ancorata al sedicesimo gradino. Il caso è scoppiato venerdì sera,con la proiezione di incon protagonista lo stesso De Luca intento a commentare la