JESOLO - Pasqua blindata a Jesolo: per la prima volta gli agenti della Polizia locale saranno dotati del taser, mentre saranno confermati i provvedimenti anti-alcol per evitare eccessi e problemi di ordine pubblico. Sono i provvedimenti varati dal Comune in vista del primo grande fine settimana di affluenza che la città dovrà affrontare per l'inizio della stagione. Molto dipenderà dal meteo, ma a riaprire i battenti saranno almeno 50 hotel, anche se il numero potrebbe anche raddoppiare in base alle prenotazioni, mentre le previsioni indicano tra turisti e pendolari l'arrivo di almeno 80mila persone nel giorno di Pasquetta. L'Amministrazione comunale ha quindi voluto lanciare da subito un chiaro messaggio anche in vista dell'estate. Non saranno quindi tollerati eccessi e chi arriverà nel litorale per creare problemi. Per questo nel corso dell'ultimo fine settimana di marzo gli agenti della Polizia locale saranno dotati per la prima volta del nuovo strumento a impulsi elettrici durante i loro servizi.

EQUIPAGGIAMENTO

L'equipaggiamento degli operatori sarà poi completato dalle nuove bodycam, indossate su divise e caschi. Da ricordare che il percorso che sta portando all'inserimento formale del taser nell'armamento in dotazione alla Polizia locale è iniziato negli scorsi mesi, dopo il via libera da parte del Consiglio comunale all'avvio della fase di sperimentazione che ha fatto di Jesolo il primo Comune d'Italia non capoluogo di provincia e con meno di 100mila abitanti ad avviare l'iter. A gennaio il Comando ha ricevuto le nuove dotazioni che comprendono 4 taser e 32 bodycam, iniziando la formazione con un primo gruppo di 10 agenti.

ORDINANZA ANTI-ALCOL

L'attività di controllo riguarderà anche il rispetto delle limitazioni alla vendita e consumo di alcol inserite nell'articolo 26-bis del regolamento di Polizia urbana. Il testo prevede il divieto "in tutto il territorio del Comune di Jesolo la vendita per asporto, compresa quella effettuata attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine". Il provvedimento, in vigore dalle 20 del sabato alle 24 del lunedì, riguarda la detenzione e il consumo di "bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compreso l'arenile e le aree demaniali, l'esterno dei plateatici dei pubblici esercizi e l'esterno delle aree date in concessione ai chioschi, con esclusione del consumo effettuato entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione, nonché in occasione di eventi pubblici a ciò espressamente autorizzati".

CONTROLLI SUI BUS

Per rafforzare il messaggio e rendere più efficace l'attività di controllo e prevenzione, sarà parallelamente emanata nelle prossime ore un'ordinanza suppletiva. E saranno predisposti anche controlli specifici sull'intero territorio e a bordo degli autobus che giungeranno in città: da anni infatti nel giorno di Pasquetta vengono organizzati bus da mezzo Veneto per far arrivare in città centinaia di giovani e giovanissimi "liberi" di poter girare per il litorale tra locali e chioschi, talvolta con l'alcol portato direttamente da casa. «Con l'inserimento del taser negli strumenti in dotazione spiega il sindaco Christofer De Zotti - ai nostri agenti consentiremo loro un'azione molto più efficace nel contrasto dei reati di tipo predatorio e allo spaccio di droga, ma anche, più in generale alla tutela della sicurezza urbana. Jesolo è città del divertimento, non dello sballo: ecco perché sarà importante mantenere alta l'attenzione per garantire decoro, rispetto ed evitare gli eccessi nelle giornate di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo».