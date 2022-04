Ordinanza anti-alcol per Pasquetta, Jesolo si attrezza per le centinaia di giovani che hanno già prenotato i pullman

JESOLO - Pasquetta alcolica, il Comune è pronto a fermare ogni eccesso con un'ordinanza anti-alcol. La Pasqua sarà all'insegna della ripartenza, ma la paura è che non ci siano solo presenze ma anche vandalismi e tensioni.

Del resto i primi episodi di sono già visti anche negli ultimi giorni, spiaggia compresa dove alcune comitive hanno danneggiato le prime attrezzature balneari.

IL TIMORE

E ora il timore è per quello che potrà accadere nei prossimi giorni. Anche perché dopo due anni di stop forzato, per effetto della pandemia, ritorneranno le feste di gruppo per il giorno di pasquetta.

Da settimane, ormai, nei social network, sono comparsi annunci che pubblicizzano il ritrovo in città. Si tratta di annunci in cui viene promosso l'arrivo in città a bordo di autobus in partenza da diverse zone del Veneto, per dodici ore di festa ininterrotta, senza dover guidare e senza lo stress di trovare parcheggio.

Negli annunci nessun riferimento al consumo di alcolici, ma il ricordo di quanto accaduto in passato continua ad essere vivo. L'immagine è sempre quella di centinaia di giovani molesti arrivati in città solo per sballare.

Ed è per questo che il Comune cercherà in ogni caso di bloccare ogni forma di divertimento senza limiti. Del resto le prenotazioni per il weekend di Pasqua sono buone, tanto che apriranno oltre cento hotel che ad oggi hanno un'occupazione media al 50% con la possibilità di arrivare al tutto esaurito per sabato e domenica. Senza dimenticare che per Pasqua riapriranno anche tutti i locali notturni, discoteche comprese, richiamando così migliaia di giovani.

Ma con la città piena di ospiti basterebbe davvero poco per creare disagi e tensioni, quindi un danno d'immagine oltre che problemi di ordine pubblico. Da giorni in Municipio si stanno monitorando questi eventi, mentre già ieri mattina sulla scrivania del sindaco Valerio Zoggia è arrivata la bozza dell'ordinanza anti-alcol. Si tratta di un provvedimento che limiterà il consumo di alcolici nelle zone pubbliche, cercando così di evitare eccessi e situazioni pericolose.

IL PROVVEDIMENTO

«L'ordinanza è praticamente pronta commenta il sindaco Valerio Zoggia si tratta di un provvedimento che rispecchierà quelli già attuati in passato. Ci stiamo coordinando con il nostro comando di Polizia locale, stiamo definendo gli ultimi dettagli. A noi fa piacere constatare che in città arriveranno tantissimi ospiti, giovani compresi, ma non possiamo accettare che ci siano gruppi di persone presenti solo per sballare o creare problemi. La nostra è una città ospitale, ma serve rispetto delle regole».