JESOLO - Musica troppo alta, scatta la multa per il gestore di un locale. Ma anche nuovi scontri in piazza Mazzini. Ancora un weekend di eccessi per Jesolo. A tornare alla ribalta sono anche i problemi di disturbo della quiete pubblica provocati da un locale di piazza Mazzini. Si tratta di un problema annoso, che negli anni passati per altri locali aveva comportato anche la clamorosa decisione della Procura di silenziare gli impianti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati