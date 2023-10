JESOLO - Maltempo, a Jesolo la mareggiata sfonda le dune di sabbia e scoperchia i chioschi: acqua quasi fino alla strada. La mareggiata, che si è abbatuta sul litorale la notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre, ha causato ingenti danni anche a Jesolo.

I problemi maggiori in zona Pineta, le dune di sabbia sono state sfondate dalla mare, l'acqua è arrivata fino agli accessi alla spiaggia. Ma fortunatamente non ha raggiunto la strada. Scoperchiati i basamenti dei chioschi. Danni anche a Eraclea mare.

Interventi dei vigili del fuoco

Comune di Jesolo: segnalati danni da vento a stabilimenti balneari privati e marciapiedi limitrofi con erosione delle dune presso l’arenile in corrispondenza di Piazza Torino.

Il sindaco De Zotti

Il sindaco Christofer De Zotti ha commentato la situazione in un post su Facebook: «Questa mattina ho effettuato un giro nel territorio della Città di Jesolo, in prevalenza nella zona est del litorale, Cortellazzo, Pineta e lungo il Piave, per verificare a situazione e i danni dopo il maltempo di stanotte. Al momento la situazione è sotto controllo, ma rimane attivo il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile Jesolo. Teniamo monitorata costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, con particolare riferimento alla marea che è prevista nella sua massima di 120 cm alle 11 circa, al vento di scirocco e al livello del Piave che nelle prossime ore è destinato a salire. Per qualsiasi informazione o segnalazione vi invitiamo a contattare la Polizia Locale allo 0421359190».