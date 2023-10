Previsioni meteo Halloween e 1 novembre: in arrivo temporali e piogge (poi la tempesta Ciaran)

Maltempo su gran parte dell'Italia sia nel giorno di Halloween che l'1 novembre. La perturbazione sta insistendo nelle ultime ore sulle regioni del Nord, provocando - tra le altre cose - il violento nubifragio che ha colpito stanotte Milano. Rovesci anche in Toscana, dove le scuole di diversi comuni sono rimaste chiuse (così come in Friuli).

Il maltempo - racconta 3B Meteo - insisterà fino alle prime ore di martedì al Nordest e si estenderà contemporaneamente alle regioni tirreniche, determinando condizioni di maltempo ancora intenso su alta Lombardia, alto Triveneto e zone interne della Toscana.

I nubifragi

Possibili locali nubifragi nella notte tra lunedì e martedì, in particolare su Genovese orientale e Prealpi carniche, dove in 24 ore sono attesi apporti pluviometrici anche di 100/150mm e localmente oltre, con possibili criticità idro-geologiche. Atteso anche il ritorno della neve sulle Alpi centro-orientali, in calo fino a 1500/1600m sul settore retico e su quello alto atesino. Poi, con il passare delle ore, la perturbazione sfilerà verso est e favorirà un miglioramento, con ampie schiarite che dal Nordovest si estenderanno al Triveneto e raggiungeranno anche le regioni centrali. Gli effetti residui del fronte si attarderanno invece sulle regioni del basso Tirreno, con qualche pioggia su Campania e alta Calabria, in attenuazione in serata.

Il peggioramento tra Sardegna e Tirreno

Mercoledì 1 novembre una nuova perturbazione punterà dall'Atlantico l'Italia, dando luogo ad un peggioramento del tempo a partire da Sardegna e regioni tirreniche. La sua traiettoria sarà però più bassa rispetto ai precedenti fronti e le piogge associate risulteranno più sporadiche sulle regioni settentrionali. Qualche pioggia interesserà Levante Ligure, Lombardia, Emilia e Triveneto, generalmente di debole intensità.

Italia tra nevicate e temporali

Da segnalare inoltre deboli nevicate sulle Alpi, oltre i 1600/1700m sui confini svizzeri. Sul resto d'Italia i fenomeni interesseranno le regioni dalla Toscana all'alta Calabria, con rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su basso Lazio e Campania, a fine giornata fin sulla Sicilia settentrionale. Nel suo spostamento verso est la perturbazione provocherà un aumento della nuvolosità anche sul versante adriatico, ma con precipitazioni ancora più attenuate in quanto sottovento alla dorsale appenninica.

Tempesta Ciaran

Giovedì anche questo fronte sfilerà verso i Balcani, favorendo un temporaneo miglioramento sull'Italia. Ma dall'Atlantico, spiega 3B Meteo, si starà preparando ad entrare in azione una nuova e più intensa perturbazione, pilotata da una vera e propria tempesta atlantica battezzata Ciaran. Sarà responsabile di un nuovo peggioramento anche intenso in estensione dal Nordovest a Triveneto e Toscana, ma entro venerdì anche sul restante Centrosud. Il tutto accompagnato da venti anche molto intensi, con raffiche di oltre 90-100km/h su versante tirrenico, Isole Maggiori e in generale sull'Appennino.