Tranquillo in Bmw, scappa al controllo: a 56 anni non aveva ancora preso la patente

JESOLO - Un 56enne di San Donà di Piave è stato fermato ieri a Jesolo dopo un pericoloso inseguimento. Una pattuglia della polizia municipale ha intimato l'alt alla sua Bmw lungo via Adriatico ma l'uomo, dopo aver rallentato fingendo di accostare, ha premuto l'acceleratore ed è scappato. Durante la manovra ha rischiato di investire una agente che è riuscita a spostarsi all'ultimo momento. L'inseguimento, durante il quale l'automobilista ha compiuto sorpassi azzardati a forte velocità, è terminato dopo alcuni chilometri. Durante il controllo la pattuglia ha scoperto che l'automobilista, che ha precedenti per spaccio di stupefacenti e porto d'armi, non aveva mai conseguito la patente. Nei suoi confronti sono scattate una multa e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

