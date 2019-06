«Basta con i granchi seviziati per gioco dai bimbi in riva»

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Stop ai giochi con i granchi sulla spiaggia. È l'appello lanciato dalla Lega per la difesa degli animali e dell'ambiente (Leidaa), che ha perfino ideato la campagna informativa Amare il mare-rispettiamo il granchio, per fermare le catture dei granchi in riva al mare con secchiello e retino. Una vera e propria azione di sensibilizzazione per cercare di fermare chi va a caccia di granchi, soprattutto bambini, per poi ucciderli o torturarli. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando una ragazza in spiaggia a...