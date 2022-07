Jesolo, le immagini incredibili: i cigni in spiaggia al mare. Giocano con i turisti e passeggiano sul bagnasciuga

JESOLO - I cigni sbarcano in spiaggia a Jesolo. Le immagini incredibili ritraggono i romantici animaletti, tipici delle zone lagunari, intenti a passeggiare sul bagnasciuga. Per niente spaventati dal vivai di bagnanti, i cigni - probabilmente attratti dal cibo elargito dai tuisti di passaggio - hanno trascorso la loro giornata in spiaggia.

Rarissimo vedere il volatile "navigare" in acque salate. Stupiti i presenti: «È la prima volta che li vedo al mare». I cigni sono tra i più fedeli degli animali, restano con lo stesso "partner" per tutta la vita. E stavolta le coppie innamorate si sono concesse anche una giornata al mare. Per la gioia dei bagnanti grandi e piccini.