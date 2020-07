Non sa nuotare ma si tuffa lo stesso dal pedalò: attimi di terrore per un 20enne di Oderzo

JESOLO - Si è tuffato in mare a Jesolo, pensando di toccare: 30enne di Oderzo rischia l'annegamento. Il fatto è avvenuto verso le 18.15 di sabato 4 luglio 2020, all’altezza della torretta 3, verso piazza Nember.

Protagonista un giovane di 30 anni, originario della Guinea Bissau, ma residente a Oderzo. Era a bordo di un pedalò con una ragazza quando, mentre si trovava a poco più di 100 metri dalla riva, ha deciso di tuffarsi in mare, pur non sapendo nuotare, forse pensando che si toccasse comodamente il fondale.

Paura nella spiaggia di Barricata. Uomo si sente male in acqua, ma la bagnina si tuffa e lo salva

La ragazza non si è tuffata, quando lo ha visto in difficoltà, non sapendo neppure lei nuotare. Ha così chiesto aiuto. Sono intervenuti subito i bagnini che si sono tuffati in mare e lo hanno tratto in salvo. Gli sono state attivate subito le pratiche di rianimazione, mentre intervenuta l’ambulanza del Suem, e poco dopo il giovane si è ripreso. E’ stato trasportato all’ospedale di San Donà di Piave e non sarebbe in pericolo i vita.

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA