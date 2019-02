Scoperto il "bazar del sottobanco": banda di 5 romeni in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARGHERA - C'era davver di tutto: vestiti, arredi, lampade, cosmetici ecc.: scoperto a Marghera il "bazar del sottobanco" all'interno di quei due bungalowCirca 14mila euro di merce rubata - informa l'Arma - all'interno di scatoloni sigillati e con le etichette ancora attaccate. Articoli pronti per essere rivenduti. Oltre a questi, anche un vero e proprio kit del ladro. Ihanno scoperto i materiali venerdì pomeriggio, in un campeggio di Marghera e hanno fermato 5 romeni, 3 donne e 2 uomini, tutti pregiudicati e senza fissa dimora e che sono in carcere: R.G.M., 41 anni, P.M.N, 46, I.M.S., 20, e i 24enni C.R.M. e I.B.