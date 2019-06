La "truffa del militare" le svuota il conto: raggiro online dalla Nigeria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Decine e decine di vittime in tutta Italia. E anche a. Una è assistita dall’avvocato Emanuele Compagno diche, d’accordo con la sua cliente, accetta di raccontare la vicenda affinché nessuno più caschi nella trappola. Stiamo parlando di quella che ormai è passata alla cronaca per la “truffa del militare”, un raggiro che ha raggiunto dimensioni tali che persino la popolare trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto” ha dedicato di recente due puntate a questo argomento. A organizzare il colossale inganno, una vera e propria organizzazione criminale che avrebbestando ai riscontri investigativi della Polizia postale che sta indagando per sgominare la banda. Tutto avviene on line: nel mirino donne, adulte, sole o che stanno vivendo un momento di difficoltà dal punto di vista esistenziale e sentimentale.