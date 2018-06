di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE - Con un attrezzo artigianale stava rubando nella cassetta delle offerte del, ma è stato scoperto da fedeli che lo hanno inseguito nel centro storico: così è stato arrestato unI.P., 60 anni, che aveva pensato di poter prendere le offerte nella chiesa della cittadina marinara. Per questo si era attrezzato di un congegno che inseriva nella fessura della cassettina, per agganciare sia le monete che le banconote.Insomma tutto stava filando liscio, ma l'uomo non aveva fatto i conti con ii quali, una volta accortisi del furto, si sono messi alldel cittadino albanese. Una scena che non è sfuggita ad alcuni caorlotti che a loro volta hanno inseguito l'uomo. L'albanese 60enne, vistosi preso, ha anche minacciato di morte il gruppo di fedeli che lo inseguiva. Erano le 15 quando è arrivata la richiesta di aiuto al 112. Per idiretti dal maresciallo Francesco Lambiase c'è stato solo il tempo di arrivare in centro. Il 60 enne avevail gruppo di fedeli che gli dava la caccia, salvo poi essere bloccato. I militari lo hanno arrestato per la rapina impropria.