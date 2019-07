Incognita bonifiche, asta a rischio per l'ex ospedale Umberto I

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Ci mancavano le bonifiche. Perché, se entro le 12 di lunedì prossimo non arriveranno offerte per l’ex Umberto I messo all’asta per 15 milioni di euro, buona parte delle spiegazioni saranno da ricercare anche nel rischio di trovarsi di fronte ad un terreno in parte contaminato. Un rischio praticamente sicuro per i possibili acquirenti, messo nero su bianco anche nella perizia di stima compiuta nel 2018 per il Tribunale dall’architetto mestrino Ruben Csermely. Tanto che gli unici che nei mesi scorsi si erano fatti avanti - i soci della “Dream House Mestre” - starebbero tornando sui loro passi anche per questo motivo.