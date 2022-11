Schianto Mercedes-Bmw sulla Statale 14: la mamma muore dopo poche ore di agonia, grave la figlia

PORTOGRUARO - Non ce l'ha fatta a Federica Soncin, la 59enne di Portogruaro rimasta coinvolta nel terribile schianto di sabato a Fossalta. La donna, che viaggiava come passeggera nella Mercedes Classe A condotta dalla figlia, era rimasta gravemente ferita nel terribile impatto. Mentre stavavano per uscire dal incrocio tra via Fermi e la statale 14, la loro Mercedes era stata centrata da una Bmw condotta da un ventinovenne friulano di Latisana. Spaventoso l'impatto in cui le due donne sono rimaste entrambe gravemente ferite.

Federica Soncin era stata trasferita al nosocomio di Mestre in gravi condizioni dove era stata poi operata. Purtroppo le ferite sono risultate troppo gravi e questa mattina si è spentaa. Rimangono gravi anche le ferite per la figlia ventottenne.