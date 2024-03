Schianto all'incrocio, conducente del motocarro Ape vola sull'asfalto

PORTOGRUARO - Una mancata precedenza e il conducente di un motocarro Ape vola sull'asfalto finendo sotto al motoveicolo. È accaduto questa sera, giovedì 14 marzo verso le 19:30, a Portogruaro. Tutto è al vaglio dei Carabinieri della radiomobile intervenuti per i rilievi. Secondo la prima sommaria ricostruzione, il conducente del motocarro stava percorrendo viale Udine per poi svoltare su via San Martino. In quel momento dall'opposto senso di marcia è sopraggiunta un'automobile il cui conducente non è riuscito a evitare l'impatto. Nel botto Il conducente del motociclo è volato fuori dall'abitacolo finendo sotto al suo stesso mezzo. Immediato l'intervento dei sanitari del Suem arrivati con l'ambulanza e dei vigili del fuoco. Con loro anche la Guardia di finanza per regolare il traffico. Inevitabili infatti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Viale Udine per chi deve arrivare a Portogruaro è stata chiusa con la deviazione su via San Martino.

