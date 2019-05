Pick up entra in rotonda contromano, paurosa carambola fra 3 auto

di Alvise Fontanella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Incidente stradale questa notte alla rotonda di raccordo con la Tangenziale di Mestre (provenendo dal Terraglio Est). Un pickup con targa italiana, guidato da un automobilista americano, è entrato in rotonda contromano travolgendo un'auto che ne stava uscendo in direzione Venezia.Una terza auto con due ragazzi a bordo che proveniva da dietro ha quindi tamponato la seconda vettura.Grande spavento per tutti ma - pare - nessun ferito: la polizia è intervenuta per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che poteva avere ben più gravi conseguenze.