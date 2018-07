Auto contro camion sul Passante: un ferito grave e code all'alba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREGANZIOL - Unha provocato fino a 5 chilometri di coda sul, all'altezza delUn'auto è finita contro un mezzo pesante, coinvolgendo una seconda vettura: una persona, a bordo dell'auto che ha tamponato il camion, risulta ferita in modo grave, soccorsa dagli operatori del Suem-118. L'incidente è avvenuto in carreggiata est al chilometro 401, direzione Trieste e ha provocato la chiusura della prima e seconda corsia, con transito consentito solo in quella di sorpasso. Dopo poco più di un'ora i veicoli sono stati rimossi e attualmente il traffico risulta intenso ma regolare.La dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto anche i Vigili del Fuoco e quattro mezzi con gli ausiliari di CAV coordinati dal Centro Operativo di Mestre.Anche in questa giornata di partenze la Società ricorda di mettersi in viaggio seguendo la situazione del traffico in tempo reale sulla pagina di Infotraffico del sito www.cavspa.it e attraverso la nuova App InfoViaggiando dell’intera rete autostradale del Nordest.