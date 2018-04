«Suo figlio è morto», la mamma crolla. Ricoverata per un malore

di Gaia Bortolussi

L'INCIDENTE

MIRA - Non ha retto alla notizia la mamma di, quando ieri mattina le è stato comunicato che il figlio era morto a 19 anni, in seguito a un incidente stradale a Olmo di Mira . Il fisico della donna, B.Z. le sue iniziali, non ha sopportato il dolore straziante per una notizia così tragica. La mamma di Cristian in mattinata ha avuto uned è stato necessario sedarla e tenerla in osservazione presso l'Ospedale all'Angelo di Mestre, dove il figlio era stato trasportato d'urgenza, ancora vivo ma gravemente ferito, dopo l'incidente con la sua Renault Clio. Sul posto sono giunti a darle conforto parenti e amici.Figlio di genitori separati, Cristian si era trasferito con la mamma da Dolo a Camponogara nel 2002, dove hanno vissuto assieme fino al 2016. A Camponogara il diciannovenne aveva frequentato le scuole fino alle medie, presso l'istituto Gramsci, e si era da poco diplomato all'Enaip di Dolo, specializzandosi nel settore della ristorazione. Attualmente il giovane era residente a Malcontenta di Marghera, dove vive il padre. Nel paese dove ha passato l'infanzia e l'adolescenza lo ricordano come un ragazzo tranquillo ed educato...(ha collaborato Emanuele Compagno)