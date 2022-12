Attraversa l'incrocio a piedi sotto la pioggia, travolto da un Doblò: 55enne muore sul colpo

STRA - È morto sotto la pioggia, investito da un furgone che probabilmente non lo aveva nemmeno visto a Paluello di Stra. La vittima è un 55enne che alle 17.45 circa si trovava all’altezza del semaforo di via Piovese, non lontano dall’emporio di materiali edili Epiù srl a Stra, ma ai confini tra con Dolo, Camponogara e Fossò. A quell’ora pioveva molto e la visibilità non era buona. Il poveretto stava camminando a bordo strada quando gli è piombato addosso un furgone modello Fiat Doblò, che lo ha colpito facendolo volare di diversi metri.

Chi passava con l’auto ha dato l’allarme e nel giro di poco tempo sono arrivati i carabinieri di Vigonovo assieme all’ambulanza del Suem 118. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, però, non c’è stato nulla da fare per il malcapitato, uno straniero nato nel 1967 e di origine romena. Il corpo è stato composto a bordo strada. Così è rimasto fino al nulla osta del sostituto procuratore di turno.

Gli accertamenti, a cura dei carabinieri, sono stati particolarmente difficili soprattutto a causa della pioggia e del buio, che certo non hanno aiutato nei rilievi di eventuali segni di frenata o altri particolari. Il furgone condotto da una persona del posto è stato posto sotto sequestro su disposizione del magistrato e il corpo della persona defunta è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Dolo in attesa che si possa procedere al riconoscimento da parte dei familiari e del nulla osta della Procura alla sepoltura.

Il luogo è tristemente famoso per i numerosi incidenti successi a causa della presenza di un impianto semaforico e di una strada secondaria che si immette sull’incrocio, ma non da coperta dal semaforo. Un anno fa, sul medesimo luogo, ha perso la vita un motociclista 39enne di Campagna Lupia.