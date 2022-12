Bimba di 6 anni muore a una settimana dall'incidente. Disperata la mamma che era alla guida

VICENZA - Troppo gravi le ferite per la piccola Sehaj Singh, 6 anni, morta in seguito all'incidente stradale avvenuto all'altezza di Ghisa di Montecchio MAggiore, in provinca di Vicenza. La bimba si trovava in auto dalla mamma, era regoòarmente sistemata sul seggiolino posteriore: è stata subito soccorsa con l'elicottero dopo lo schianto. I medici dell’ospedale Borgo Trento di Verona hanno fatto il possibile per tenerla in vita, ma il suo cuore non ha resistito. Enorme il dolore dei suoi giovani genitori e di tutta Trissino, dove abita la famiglia.

Lo schianto è avvenuto sulla provinciale 246 in direzione di Montecchio, quando la madre alla guida ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un albero. Un urto molto violento che ha provocato gravi ferite alla bimba nonstante fosse seduta sul seggiolino posteriore. La mamma di Sehaj era solo lievemente ferita, mentre la piccola già non era più cosciente all'arrivo dei soccorsi. Le sue condizioni, una volta arrivata a Verona, sono apparse subito disperate, ma giorno dopo giorno la speranza che potesse salvarsi animava il cuore dei genitori, fino alla tragica notizia.

Conseguenze

Non è escluso che la mamma, di origini indiane sia iscritta sul registro degli indagati per omicidio stradale, mentre piange la sua bimba, che frequentava la prima elementare a Trissino. «La morte della bambina ci ha molto addolorato», ha detto la dirigente scolastica Mariangela Ceretta, «la piccola frequentava la prima classe ed era bene integrata con i compagni».