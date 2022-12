Scontro fra due auto in serata: tre feriti, due sono gravi

SEDICO - Alle 21 di sabato, 3 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 203 Agordina al km 15 in località La Stanga nel comune di Sedico per un incidente stradale tra due auto: tre feriti, di cui due gravi. I pompieri accorsi da Agordo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in Pronto soccorso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la rimozione dei mezzi.