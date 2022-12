Malore alla guida del furgone, 47enne esce di strada e muore, miracolato il passeggero

SACCOLONGO (PADOVA) - Tragedia della strada ieri - 3 dicembre - intorno alle 20,30 in via Scapacchiò Est a Saccolongo, a poca distanza dal distributore di carburante della zona. Da un primo riscontro di Vigili del Fuoco in collaborazione con sanitari del Suem e agenti della Stradale di Piove di Sacco intervenuti su segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio, il quarantesettenne Emiliano Ferro di Rovolon era alla guida e ha perso la vita all'interno del suo veicolo, un furgone Ford. Sarebbe stato colpito da un improvviso malore, che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo tanto da uscire dalla carreggiata e piombare nel fosso che costeggia la strada. I sanitari che hanno provato fino all'ultimo a rianimarlo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo sul posto.

Con lui viaggiava un'altra persona, che fortunatamente è riuscita ad uscire incolume dal mezzo adagiato sul fondo del corso d'acqua irriguo. Alcuni mezzi si sono fermati sul luogo dell'accaduto e ben presto la viabilità ne ha risentito, con la formazione di una lunga coda. All'arrivo delle forze dell'ordine il traffico è stato snellito con deviazioni lungo le arterie secondarie della zona. I pompieri accorsi con i mezzi del distaccamento di Abano hanno lavorato fino a tarda notte per recuperare il mezzo e riportarlo nella sede stradale. Messo al corrente della vicenda il pubblico ministero di turno ha dato il nulla osta per la rimozione della salma.