Va a buttare la spazzatura, travolta da un Suv: Luigina muore dopo 3 giorni di agonia

VENEZIA - Luigina De Biasi, 64 anni, originaria di Casale sul Sile, è morta dopo tre giorni di agonia: venerdì 10 settembre era uscita per andare a buttare la spazzatura nei cassonetti sotto casa quando è stata travolta da un Suv in retromarcia in via Altinia a Dese. La donna camminva sulla pista ciclopedonale. L'automobilista, un 34enne del posto, è indagato per omicidio stradale. Luigina De Biasi lascia le figlie Laura ed Elisa, i tre nipoti, il quasi centenario papà Antonio, che ha 98 anni, un fratello e tre sorelle.