Si schianta contro un Suv in centro e resta incastrato fra le lamiere: morto sul colpo

PORTOGRUARO - Terribile schianto fra tre auto questa sera - 23 dicembre - a Portogruaro, un uomo rimane incastrato nell'auto e muore sul colpo. È successo poco prima delle 17.30 nel centrale viale Trieste. A perdere la vita è stato il pensionato Antonio Ambrosio, padre dell'assessore di Fossalta di Portogruaro, Annamaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sanitari del Suem e gli agenti della Polizia locale del Portogruarese. La strada è stata chiusa in prossimità di "Saccon gomme" per permettere le operazioni di soccorso con la viabilità che è andata in tilt.

LA DINAMICA

Sono tre le auto coinvolte: l'automobilista deceduto guidava una Ford Fiesta provenendo da Fossalta era diretto a Portogruaro. In senso opposto il suv Toyota condotto dal 55enne M. D. di San Michele al Tagliamento con cui c'è stato il frontale, poi coinvolta anche una Opel station wagon. Entrambi illesi i conducenti delle ultime due vetture.