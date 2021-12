Ciclista 15enne travolto da un furgone, finisce a terra: è gravissimo

VITTORIO VENETO - Ciclista di 15 anni travolto da un furgone, è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è successo oggi pomeriggio, 23 dicembre, alle 14.20, a Vittorio Veneto, in una rotonda di via Deganutti, all'altezza dell'incrocio con via Martiri delle Foibe. P. P. D. era in sella alla sua bici da corsa, si era già immesso nella rotatoria diretto verso via Martiri delle Foibe. Ma il furgone sopraggiunto da via Deganutti non avrebbe rispettato la precedenza e lo ha centrato in pieno, sbalzandolo a terra. L'impatto è stato violentissimo. Il ragazzino ha fatto un volo di parecchi metri.

Immediata la chiamata al 118. Le ferite riportate sono apparse subito molto gravi tanto da richiederne il trasporto in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in codice rosso. La prognosi rimane riservata. Sul posto, oltre al Suem 118, è intervenuta anche la polizia locale del Coneglianese. Il conducente del furgone aziendale, S. G. P. di origini rumene e residente in provincia di Pordenone, è stato sottoposto ad accertamenti. Gli agenti indagano per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.