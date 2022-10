Incidente a Cavallino Treporti, furgone del pane esce di strada e finisce nel fossato. Ferito l'autista

CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Incidente a Cavallino in via Fausta questa mattina alle 7: un furgone del pane è uscito di strada ed è finito in un fossato, contro la ringhiera di una abitazione. Il conducente è rimasto ferito.

I pompieri, arrivati da Jesolo e da Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista, che è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale. Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del mezzo con l’autogrù. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.