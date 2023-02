Violento impatto tra due vetture, tre persone finiscono all'ospedale

FAVARO VENETO - Violento impatto tra due ato, tre feriti. È il bilancio di un incidente verificatosi oggi, 17 febbraio, poco dopo le 11, a Campalto. Verso le 11.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carlo Martello a Campalto per il sinistro che ha coinvolto due vetture.

I pompieri, arrivati da Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i tre feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.