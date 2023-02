Incidente in moto, il ristoratore Stefano Tolotti muore in Thailandia

VENEZIA - E' morto in Thailandia a seguito di un incidente stradale in motorino, 58 anni, veneziano, da oltre 20 anni residente in Oriente. Figlio di una storica famiglia veneziana che fino agli anni '90 gestiva un negozio di antiquariato in centro storico a Venezia, Tolotti, dopo aver tra l'altro lavorato a Mogliano per un'agenzia immobiliare, si era poi trasferito per amore a Krabi, nel sud della Thailandia, Paese di cui è originaria la moglie, e dove è poi nato il figlio oggi 21enne. Lì aveva avviato un'attività di ristorazione. In primavera Stefano Tolotti sarebbe rientrato in Italia per incontrare il padre Giampaolo che da tempo vive ad Azzano Decimo.