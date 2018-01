© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPONOGARA - Dalle 4 della mattina del 2 gennaio, i vigili del fuoco sono impegnati aper il recupero di unfinito fuoristrada in un, che trasportava. L’autista ha perso il controllo del mezzo finendo parzialmente fuori dalla carreggiata in via Preamaore incrocio con Dante Alighieri. Le squadre intervenuti da Mira e Mestre anche con il personale NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per un totale di 15 operatori , hanno messo in sicurezza il camion e predisposto tutte le operazioni per ilfatta arrivare sul posto, prima di eseguire il recupero del bilico, che avverrà in tarda mattinata. Sul posto le forze dell’ordine per la