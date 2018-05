Auto contro il "bumber" del casello autostradale: corsia Telepass chiusa

VENEZIA - Un automobilista è finito oggi, con il proprio mezzo, sul "bumper" di entrata di una porta Telepass alla barriera di Venezia-Mestre, in località Villabona. Il conducente è rimasto lievemente ferito.



L'incidente è avvenuto in uscita dal casello, sulla A57-Tangenziale di Mestre, in direzione Venezia. La vettura, che ha impattato con la parte anteriore destra, ha danneggiando il guardrail che delimita due delle piste in ingresso alla barriera e gli elementi dell'impianto ottico.



Sul posto è intervenuta la Polstrada e gli ausiliari di Cav coordinati dal vicino Centro Operativo della società autostradale. Il veicolo è stato rimosso dal Soccorso Stradale e i tecnici hanno iniziato i lavori di messa in sicurezza della pista e degli elementi danneggiati. Almeno fino a domattina la porta Telepass interessata dai lavori rimarrà chiusa. L'incidente e le successive operazioni di ripristino non hanno comunque provocato disagi al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA