Incidente ad Annone Veneto, scontro tra tre auto: due feriti e due persone sotto choc

ANNONE VENETO (VENEZIA) - Incidente tra tre auto oggi, 13 giugno, attorno alle 12.40 ad Annone Veneto in via Vittoria. Il bilancio è di due feriti. I vigili del fuoco arrivati da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza illuogo dell'incidente mentre, i sanitari del Suem arrivati sul posto, hanno stabilizzato i feriti e li hanno trasferiti in elisoccorso e in ambilanza all'ospedale di Mestre. Assistite sul posto invece altre due conducenti che sono rimaste sotto choc per l'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.