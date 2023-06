SAN STINO - Forse un colpo di sonno e un furgone sbanda e si capovolge a bordo dell'autostrada A4: due i feriti. Lo schianto è accaduto verso le 14 di oggi, venerdì 2 giugno, nel tratto maledetto dell'autostrada A4 compreso tra gli svincoli di San Stino e di Cessalto in direzione di Venezia.

A bordo del furgone due cittadini dell'est che stavano procedendo lungo la A4, quando all'improvviso il conducente non è più riuscito a controllare il mezzo. Il furgone è sbandato più volte finendo a bordo della strada capovolto su un lato. I due occupanti sono riusciti a liberarsi dall'abitacolo allertando i soccorritori. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale assieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco di Portogruaro e di Motta di Livenza. Le due persone sono state prese in carico dal sanitari del 118 che hanno medicato loro alcune ferite. Fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Inevitabili i disagi per la viabilità in una giornata particolarmente intensa per il traffico che si dirige verso il mare.